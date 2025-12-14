Dukung Pengembangan Masyarakat Dompu, Program PPD PT STM 2025 Rampung

jpnn.com, JAKARTA - Program Partisipasi Desa (PPD) PT Sumbawa Timur Mining (STM) 2025 telah selesai dilaksanakan pada Desember ini.

PT STM telah melaksanakan serah terima program dari kepada Pemerintah Kabupaten Dompu.

Manajer Community Relations STM, Ulya Defretes, mengatakan program yang berlangsung di delapan desa Kecamatan Hu’u dan 4 desa Kecamatan Pajo ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

“Tahun ini, nilai anggaran pelaksanaan PPD mencapai sekitar Rp 1,26 miliar,” ungkap Ulya dikutip, Minggu (14/12).

Menurut Ulya, PPD pada 2025 dapat terlaksana berkat dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Dia pun berharap agar kolaborasi positif ini dapat terus terjalin demi terciptanya nilai kebermanfaatan yang semakin baik di masa mendatang.

“Alhamdulillah, kami terus berupaya untuk berkontribusi, terlibat aktif dalam pembangunan daerah, sehingga PT STM dan masyarakat dapat terus tumbuh dan berkembang bersama-sama,” ungkapnya.

Desa Hu’u merupakan salah satu desa yang menerima bantuan PPD dari STM. Kepala Desa Hu’u, Mujahidin, S.Sos., mengatakan bahwa manfaat PPD dirasakan langsung oleh warga.