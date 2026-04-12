Dukung Pengembangan Pencak Silat, Menpora Raih Penghargaan dari Presiden Prabowo

Minggu, 12 April 2026 – 11:49 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir meraih penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto atas dukungannya untuk pembinaan dan pengembangan pencak silat. Foto: Kemenpora

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir meraih penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto atas dukungannya untuk pembinaan dan pengembangan pencak silat.

Penghargaan itu diterima dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVI Masa Bakti 2026-2030 Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) di Jakarta International Convention Center (JCC), Sabtu (11/4) siang.

Selain Menpora, Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IPSI periode 2021-2026 itu memberikan plakat penghargaan kepada sejumlah tokoh.

Adapun di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyakto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

Presiden Prabowo mengatakan, sebagai bela diri dan olahraga asli Indonesia, maka sudah sepatutnya pencak dilestarikan dan dikembangkan lebih luas.

Salah satunya bisa dipertandingkan di ajang multi event terbesar di dunia, Olimpiade.

"Kenapa pencak silat itu harus kita jaga, kenapa pencak silat itu harus dilestarikan, kenapa pencak silat itu harus kita bina? Karena pencak silat itu adalah bagian dari budaya kita, dan pencak silat itu bagian dari ilmu ksatria, ilmu bela diri," ujar Prabowo.

Dia memberikan apresiasi kepada semua pihak yang memberikan kontribusi terhadap pencak silat.

