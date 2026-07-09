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JPNN.com - Nasional - Hukum

Dukung Pengusutan Korupsi Batu Bara, Komisi III Minta Jaksa Solid Bantu Kortas Tipidkor

Jumat, 10 Juli 2026 – 00:01 WIB
Dukung Pengusutan Korupsi Batu Bara, Komisi III Minta Jaksa Solid Bantu Kortas Tipidkor - JPNN.COM
Komisi III DPR RI meminta jaksa untuk solid di belakang Kortas Tipidkor Polri dalam mengungkap kasus korupsi batu bara. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Komisi III DPR RI mendukung langkah Kortas Tipidkor Polri mengusut dugaan kasus korupsi pemenuhan pasokan batu bara secara transparan dan independen.

Hal demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

"Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen," kata Habiburokhman, Kamis.

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Komisi III meminta semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi batu bara dimintai pertanggungjawaban secara hukum. 

Sebab, Komisi III menilai kasus korupsi batu bara merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan dan berdampak terjadinya pemadaman listrik yang menyusahkan rakyat.

"Kami akan terus mengawal kasus ini agar berjalan sebagaimana mestinya dalam koridor hukum," demikian Habiburokhman menyampaikan sikap Komisi III.

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Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta TNI-Polri solid mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Termasuk, dia meminta jaksa untuk solid di belakang Kortas Tipidkor Polri dalam mengungkap kasus korupsi batu bara.

Komisi III DPR RI meminta jaksa untuk solid di belakang Kortas Tipidkor Polri dalam mengungkap kasus korupsi batu bara.

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TAGS   korupsi batu bara  Jaksa  kortas Tipidkor  Habiburokhman  DPR RI 
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