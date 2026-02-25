Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Dukung Penundaan Impor Pikap dari India, Politikus PDIP Singgung Ketentuan TKDN

Kamis, 26 Februari 2026 – 00:25 WIB
Dukung Penundaan Impor Pikap dari India, Politikus PDIP Singgung Ketentuan TKDN - JPNN.COM
Truk pikap Mahindra Scorpio. Ilustrasi. Foto: dok pribadi for jpnn

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengaku mendukung pernyataan pimpinan DPR RI untuk menunda impor 105 ribu pikap dari India.

Dia berkata demikian demi menanggapi soal rencana PT Agrinas mengimpor 105 ribu pikap untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

"Jadi, menurut kami setuju kemarin salah satu pimpinan DPR mengatakan bahwa mari tunggu dahulu, ya. Mari tunggu dulu. Itu soal mobil,” kata Adian di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (25/2).

Baca Juga:

Toh, kata legislator Komisi X itu, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebelum merealisasikan impor pikap.

"Apakah kemudian impor yang dari India ini juga memenuhi kriteria itu," ujar Adian.

Sebab, lanjut dia, rata-rata industri otomotif di dalam negeri telah memenuhi kandungan lokal sekitar 40 persen.

Baca Juga:

Oleh karena itu, ujar Adian, sikap menunda impor 105 ribu pikap langkah tepat agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan industri nasional.

"Jangan sampai kemudian pabrikan-pabrikan yang sudah membangun di Indonesia, yang sudah memenuhi 40 persen TKDN itu kemudian kehilangan kesempatan karena hal-hal lain,” ujarnya.

Wasekjen PDIP Adian Napitupulu menyebut pemerintah perlu mempertimbangkan aspek TKDN sebelum merealisasikan impor pikap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   impor pikap india  Adian Napitupulu  PDIP  TKDN  PT Agrinas 
BERITA IMPOR PIKAP INDIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp