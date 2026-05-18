Dukung Percepatan Digitalisasi Sektor Pariwisata, Klook Gandeng Garuda Indonesia dan InJourney

jpnn.com - JAKARTA - Platform pengalaman dan perjalanan se-Asia Pasifik, Klook, menggandeng Garuda Indonesia dan InJourney untuk mendukung percepatan digitalisasi sektor pariwisata berbagai destinasi di Indonesia melalui penyediaan layanan perjalanan yang terintegrasi.

Menurut Sarah Wan, Klook General Manager untuk wilayah Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, kolaborasi ini hadir merespons perubahan perilaku wisatawan. Dia menilai bahwa wisatawan kini cenderung menginginkan perencanaan perjalanan secara end-to-end yang lebih praktis dan personal.

“Kami merasa terhormat dapat berkolaborasi dengan Garuda Indonesia dan InJourney sebagai bagian dari ekosistem strategis pariwisata nasional,” ujar Sarah di SCBD, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga: Survei Klook 91 Persen Wisatawan Indonesia Berencana Berlibur ke Luar Negeri di 2025

Sebagai bentuk konkret dari kerja sama ini, Klook dan Garuda Indonesia meluncurkan fitur terbaru bernama “Garuda Indonesia Things to Do”. Fitur tersebut kini telah tersedia dan dapat diakses melalui aplikasi FlyGaruda, serta website resmi Garuda Indonesia.

Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan pemesanan tiket penerbangan sekaligus mengakses berbagai aktivitas wisata, atraksi, dan pengalaman perjalanan di destinasi domestik maupun internasional dalam satu platform yang sama.

Transformasi ekosistem digital ini diharapkan mampu menciptakan proses perencanaan perjalanan yang lebih seamless.

Baca Juga: The Meru Sanur yang Dikelola InJourney Raih Penghargaan Best New Hotel Indonesia 2026

Miles & Ancillary Group Head Garuda Indonesia Purwa Adi Gurnita menyatakan integrasi ini memperkuat posisi FlyGaruda sebagai one-stop travel platform.

Kolaborasi dengan Klook ini juga menjadi langkah strategis Garuda Indonesia dalam memperluas nilai tambah layanan perjalanan guna menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan menguntungkan.