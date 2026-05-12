Dukung Peresmian Web3 Education Center, Upbit Indonesia Perkuat Literasi Blockchain

jpnn.com, JAKARTA - Upaya memperluas literasi dan pemahaman teknologi Web3 di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi lintas ekosistem.

Upbit Indonesia turut mendukung peresmian Web3 Education Center (WEC) Blockchain Lab, sebuah pusat edukasi dan inovasi berbasis blockchain yang berlokasi di Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Web3 Education Center (WEC) merupakan hasil kolaborasi antara Universitas Kristen Petra dan IDNFT, yang didukung oleh Upbit Indonesia.

Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang eksplorasi terbuka bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mempelajari teknologi Web3, blockchain, kripto, hingga kecerdasan buatan secara langsung dari para praktisi industri.

Melalui dukungan ini, Upbit Indonesia akan berperan dalam menghadirkan perspektif industri, edukasi terkait aset digital yang aman dan bertanggung jawab, serta membuka akses pemahaman yang lebih dekat antara mahasiswa dan pelaku industri Web3.

Lebih dari sekadar ruang belajar, WEC juga dirancang sebagai laboratorium inovasi yang bertujuan untuk mendorong lahirnya startup berbasis teknologi blockchain dari lingkungan kampus. Inisiatif ini menjadi langkah konkret dalam menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat.

Peresmian WEC yang berlangsung pada Rabu, 29 April 2026 di Universitas Kristen Petra ini juga diisi dengan talk show bertajuk “From Community to Global Industry”, menghadirkan berbagai perspektif dari pelaku industri dan regulator, termasuk perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif, komunitas Web3, serta pelaku industri kripto.

Dalam kesempatan tersebut, CEO Upbit Indonesia Resna Raniadi menekankan pentingnya kesiapan generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi berbasis blockchain.