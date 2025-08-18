Dukung Perkembangan Desain Indonesia, TACO Berkolaborasi di JIA Curated 2025

jpnn.com, JAKARTA - TACO sebagai penyedia solusi ruang menyeluruh menunjukkan komitmen dalam mendukung perkembangan industri kreatif Indonesia di panggung internasional.

Adapun TACO menjadi mitra dari proses kreatif AHTI Interiors dan Millimeter Manifesto (MM) dalam mewujudkan karya arsitektur dan desain di JIA Curated sebuah perhelatan desain, kerajinan, dan budaya yang digelar di Bali Festival Park, Sanur, pada 14-18 Agustus 2025.

Anastasia Tirtabudi, CMO TACO, menjelaskan bahwa tema Evolving Perspective di JIA Curated 2025 sejalan dengan semangat Explore New Horizons yang diusung TACO.

"Keduanya sama-sama mengajak pelaku industri kreatif untuk melihat desain dari sudut pandang yang lebih luas dan berani menjelajahi perspektif baru. JIA Curated menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membuka cakrawala baru dalam desain sekaligus bersuara di panggung internasional," ungkap Anastasia Tirtabudi dalam keterangan resmi, Senin (18/8).

Material TACO menjadi jembatan antara konsep kreatif dan realisasi teknis, menghadirkan harmoni visual, fungsi, dan pengalaman ruang.

Koleksi baru Explore New Horizons yang diluncurkan pada tahun ini menunjang visi kreatif para desainer dengan ragam motif, warna, dan tekstur.

AHTI Interiors yang turut mengambil bagian dalam JIA Curated 2025, membawa konsep The Invincible Limas yang tidak sekadar mengutamakan bentuk, tetapi rasa.

Dalam paviliunnya, Fideco Mirror Series serta karpet Fio yang merupakan bagian dari TACO menjadi elemen visual dan cerita yang dibagun.