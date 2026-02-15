Dukung Persiapan Haji 2026, Garuda Indonesia Group Serahkan Mockup Pesawat di Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Garuda Indonesia Group kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis perjalanan ibadah haji nasional.

Melalui Garuda Indonesia bersama anak usahanya Citilink dan GMF AeroAsia, secara resmi menyerahkan pesawat B737-500 registrasi PK-GGD kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk ditempatkan di Asrama Haji Banda Aceh.

Penyerahan fasilitas tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak.

Acara tersebut disaksikan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Rachmat Pambudy.

Mockup pesawat ini akan dimanfaatkan sebagai sarana simulasi manasik yang menghadirkan pengalaman end-to-end perjalanan udara mulai dari proses boarding, pengenalan kabin dan fasilitas pesawat, hingga simulasi disembark di bandara tujuan.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan berharap kehadiran fasilitas ini dapat meningkatkan kesiapan, kenyamanan, dan kepercayaan diri jemaah sebelum menempuh perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Menurut Glenny, masyarakat Aceh memiliki peran dan kedekatan penting bagi perjalanan panjang Garuda Indonesia baik secara historis maupun emosional.

“Melengkapi hubungan historis yang panjang antara Garuda Indonesia dan masyarakat Aceh, kiranya dengan adanya mock-up pesawat ini Garuda Indonesia dapat turut membantu masyarakat Aceh utamanya untuk semakin mempermudah calon jemaah Haji Aceh dalam mempersiapkan perjalanan menuju Tanah Suci, Mekkah,” tambah Glenny.