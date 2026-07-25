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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dukung Pertumbuhan Bisnis & Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Perkuat Fondasi HSSE

Sabtu, 25 Juli 2026 – 09:31 WIB
Dukung Pertumbuhan Bisnis & Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Perkuat Fondasi HSSE - JPNN.COM
PT Pertamina (Persero) terus memperkuat HSSE sebagai fondasi menjaga keandalan operasional sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat budaya Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) sebagai fondasi menjaga keandalan operasional sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan HSSE Jambore I Tahun 2026 bertema "Energizing One Pertamina: Operational Capability Assurance" di HSE Training Center, Sungai Gerong, Palembang, Kamis (23/7).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan sebagai perusahaan energi nasional, pihaknya terus berkembang dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi operasional, teknologi, maupun ekspansi bisnis.

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Menurutnya, seluruh pertumbuhan tersebut perlu ditopang oleh fondasi HSSE yang kuat.

“Kami berbicara tentang sebuah sistem besar yang menopang ketahanan energi nasional. Semakin tinggi target yang ingin dicapai, semakin kokoh pula fondasi yang harus dibangun. Fondasi itu adalah HSSE,” ujar Simon.

Dia menjelaskan HSSE tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi sebagai sistem yang memastikan seluruh operasi berjalan aman, andal, dan konsisten.

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Simon menyampaikan kinerja HSSE Pertamina menunjukkan tren positif sepanjang tahun ini.

Namun demikian, dia menekankan bahwa capaian tersebut harus diiringi dengan kewaspadaan yang terus dijaga.

PT Pertamina (Persero) terus memperkuat HSSE sebagai fondasi menjaga keandalan operasional sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

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TAGS   Pertamina  ketahanan energi  HSSE  pertumbuhan bisnis 
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