Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jateng, Terminal Batang Pelindo di KITB Siap Beroperasi

jpnn.com, BATANG - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berkomitmen dalam mendukung konektivitas logistik nasional dengan menyelesaikan Terminal Batang Tahap I yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.

Terminal itu diharapkan dapat memberikan multiplier effect dan menciptakan community development yang dapat meningkatkan efisiensi logistik dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Executive Director 3 Pelindo, Daru Wicaksono Julianto mengatakan rampungnya Terminal Batang tahap pertama merupakan wujud komitmen Pelindo dalam mendukung pengembangan ekosistem logistik nasional.

"Terminal ini nantinya dapat berperan strategis menjadi simpul distribusi barang yang efisien dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Batang," ungkap Daru.

Dia menambahkan keberadaan terminal itu menjadi salah satu penopang pengembangan kawasan industri terpadu Batang yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN).

Kehadirannya diharapkan memperkuat daya tarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di Kabupaten Batang dan sekitarnya.

"Sebagai bagian dari tahapan uji coba operasional, kami telah berhasil menyandarkan kapal tongkang pertama dengan panjang keseluruhan (LOA) 108 meter di Terminal Batang, menandai kesiapan dermaga dan fasilitas pendukung untuk melayani aktivitas kepelabuhanan secara penuh," tambah Daru.

Secara teknis, pembangunan Terminal Batang tahap pertama mencakup infrastruktur utama berupa causeway sepanjang 350 meter, trestle sepanjang 361 meter, dan dermaga sepanjang 152 meter dengan kedalaman awal –5 m LWS yang akan terus didalami hingga –10,5 m LWS.