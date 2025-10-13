Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Lalamove Lakukan Ekspansi ke Sumatera

jpnn.com, MEDAN - Platform on-demand delivery berbasis teknologi, Lalamove memperluas jangkauan layanannya hingga ke Pulau Sumatera.

Kini layanan ekspedisi itu hadir di Kota Medan, Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang.

Ekspansi itu menandai langkah strategis Lalamove untuk pertama kalinya beroperasi di luar Pulau Jawa.

Managing Director Lalamove Indonesia mengatakan, Andito B Prakoso melihat Medan sebagai kota gerbang utama ekspansi di Sumatera dengan potensi ekonomi yang luar biasa, mulai dari perdagangan, kuliner, hingga UMKM yang terus berkembang.

"Kehadiran Lalamove bukan sekadar ekspansi wilayah, tetapi juga bentuk komitmen kami untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui solusi logistik dan mobilitas yang efisien, fleksibel, dan terjangkau,” ujar Andito dalam siaran persnya, Senin (13/10).

Dia menjelaskan Medan dikenal bukan hanya sebagai pusat perdagangan utama di wilayah barat Indonesia, tetapi juga sebagai surga kuliner yang melahirkan banyak pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman.

Berlokasi strategis di tepi Selat Malaka dan didukung oleh Pelabuhan Belawan, salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia.

Menurutnya, Medan memegang peran penting sebagai tulang punggung aktivitas ekspor-impor dan logistik di Pulau Sumatra.