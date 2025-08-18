Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dukung Prabowo Menertibkan Tambang Ilegal, Presiden PKS Singgung Amanah Konstitusi

Senin, 18 Agustus 2025 – 00:07 WIB
Dukung Prabowo Menertibkan Tambang Ilegal, Presiden PKS Singgung Amanah Konstitusi - JPNN.COM
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf di kantor partainya, Jakarta, Minggu (17/8). Dokumentasi DPP PKS

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengatakan partainya mendukung upaya penertiban tambang ilegal seperti yang diinginkan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Dia berkata demikian saat menyampaikan sambutan saat upacara HUT ke-80 RI di Lapangan Parkir Timur Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

"PKS menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu amanah konstitusi, yang harus dijalankan sebesar-besarnya untuk rakyat," kata Almuzzammil, Minggu.

Baca Juga:

PKS, kata dia, menyambut positif komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan penyelewengan anggaran yang mencapai Rp 300 triliun.

Menurut dia, PKS mendukung agenda penguatan legislasi, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen agar kekayaan negara yang diselewengkan bisa dipulihkan.

Selain itu, ujar Almuzzammil, PKS mendukung pula langkah Presiden dalam menghapus tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN.

Baca Juga:

Sebab, dia menganggap langkah menghapus tantiem sebagai upaya pemerintah mewujudkan reformasi di perusahaan pelat merah.

Adapun, upaya menghapus tantiem atau bonus bagi komisaris dan direksi bisa menghemat belasan triliun rupiah. 

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan partainya mendukung upaya penertiban tambang ilegal. Kenapa?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tambang ilegal  Prabowo Subianto  Presiden PKS  konstitusi 
BERITA TAMBANG ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp