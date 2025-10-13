Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Dukung Produk Lokal Tembus Pasar Global, Ini Komitmen Kakanwil Bea Cukai Jatim II

Senin, 13 Oktober 2025 – 08:20 WIB
Dukung Produk Lokal Tembus Pasar Global, Ini Komitmen Kakanwil Bea Cukai Jatim II - JPNN.COM
Bea Cukai saat pelepasan ekspor perdana produk rokok produksi PT Indoraya Sejahtera Group ke Malaysia pada Rabu (8/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, NGANJUK - Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Agus Sudarmadi melepas ekspor perdana produk rokok produksi PT Indoraya Sejahtera Group ke Malaysia pada Rabu (8/10).

Perusahaan rokok asal Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang berdiri sejak 2024 ini berhasil menembus pasar internasional dengan nilai ekspor mencapai USD 74.560 atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Adapun perincian barang yang diekspor terdiri atas 1,5 juta batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan 2,5 juta batang rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM).

Baca Juga:

Agus Sudarmadi menyampaikan apresiasi atas capaian ekspor perdana ini.

Menurut Agus, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kinerja ekspor produk dalam negeri.

“Sebagai trade facilitator dan industrial assistance, kami terus berkomitmen memberikan asistensi dan kemudahan kepada pelaku usaha agar produk lokal dapat menembus pasar global,” ujar Agus.

Baca Juga:

Agus menilai capaian ini tidak hanya memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu sentra industri hasil tembakau terbesar di Indonesia, tetapi juga menunjukkan potensi besar produk rokok dalam negeri di kancah internasional.

Ekspor perdana PT Indoraya Sejahtera Group ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah melalui Bea Cukai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kakanwil Bea Cukai Jatim II Agus Sudarmadi menyampaikan komitmen instansinya di dalam mendukung pelaku usaha agar produk lokal dapat menembus pasar global

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pasar global  produk lokal  Bea Cukai  Agus Sudarmadi  ekspor  industri hasil tembakau 
BERITA PASAR GLOBAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp