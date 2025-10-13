Dukung Produk Lokal Tembus Pasar Global, Ini Komitmen Kakanwil Bea Cukai Jatim II

jpnn.com, NGANJUK - Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Agus Sudarmadi melepas ekspor perdana produk rokok produksi PT Indoraya Sejahtera Group ke Malaysia pada Rabu (8/10).

Perusahaan rokok asal Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang berdiri sejak 2024 ini berhasil menembus pasar internasional dengan nilai ekspor mencapai USD 74.560 atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Adapun perincian barang yang diekspor terdiri atas 1,5 juta batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan 2,5 juta batang rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM).

Agus Sudarmadi menyampaikan apresiasi atas capaian ekspor perdana ini.

Menurut Agus, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kinerja ekspor produk dalam negeri.

“Sebagai trade facilitator dan industrial assistance, kami terus berkomitmen memberikan asistensi dan kemudahan kepada pelaku usaha agar produk lokal dapat menembus pasar global,” ujar Agus.

Agus menilai capaian ini tidak hanya memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu sentra industri hasil tembakau terbesar di Indonesia, tetapi juga menunjukkan potensi besar produk rokok dalam negeri di kancah internasional.

Ekspor perdana PT Indoraya Sejahtera Group ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah melalui Bea Cukai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.