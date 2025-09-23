Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Dukung Program Jateng, Pelindo Petikemas Tanam 50.000 Bibit Mangrove di Demak

Selasa, 23 September 2025 – 19:40 WIB
PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menggelar kegiatan penanaman Mangrove di Desa Tambakbulusan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Foto: Pelindo

jpnn.com, DEMAK - Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menggelar kegiatan penanaman Mangrove di Desa Tambakbulusan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.

Kegiatan itu merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) “Pelindo Day Ke-4 Tahun 2025” sekaligus mendukung program prioritas pemerintah provinsi Jawa Tengah, “Mageri Segoro”, yaitu penanaman 1,5 juta batang Mangrove di seluruh wilayah pesisir Jawa Tengah.

Sebanyak 50.000 bibit Mangrove jenis Rhizophora sp. dan Avicenia sp. ditanam di atas lahan seluas 5 hektar, termasuk perawatan dari P0 hingga P2.

Inisiatif itu tidak hanya bertujuan untuk merehabilitasi ekosistem pesisir, tetapi berkontribusi pada pencapaian target Nasional Rehabilitasi Mangrove, Net Zero Emission, dan pengurangan emisi karbon.

Wakil Bupati Demak, Muhammad Badruddin mengapresiasi atas kolaborasi yang terjalin.

"Kami sangat berterima kasih kepada PT Pelindo Terminal Petikemas atas partisipasi aktif dalam program Mageri Segoro. Penanaman mangrove ini penting untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan rob, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekowisata dan perikanan," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan, Widyaswendra, menegaskan komitmen perusahaan.

Dia mengatakan program penanaman 50.000 bibit mangrove ini adalah wujud nyata komitmen terhadap kelestarian lingkungan.

