Dukung Program Manis Petani Tebu, Ibas Serahkan Bantuan Alsintan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan bahwa tebu tak sekadar sumber penghasilan petani, tetapi bagian penting dari kedaulatan pangan dan energi nasional.

Oleh karena itu, Partai Demokrat berkomitmen mendorong pertanian, termasuk tebu serta mendukung penuh program-program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Hal tersebut ia sampaikan saat terjun langsung ke tengah masyarakat petani tebu di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun baru-baru ini.

Saat kunjungan kerjanya, Ibas tidak hanya menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), tetapi juga turut serta dalam panen raya tebu bersama para petani.

Ibas secara simbolis ikut memanen tebu yang sudah siap panen bersama masyarakat di tengah hamparan kebun tebu.

"Panen ini bukan hanya seremoni, tetapi bentuk penghormatan dan dukungan nyata terhadap kerja keras para petani,” ujar Ibas di sela-sela kegiatan panen.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga menegaskan pertanian tebu tidak boleh dipandang sebelah mata.

Menurutnya, tebu memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, baik dari sisi ekonomi maupun ketahanan negara.