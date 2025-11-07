Dukung Program MBG, PGN Raih National Priority Support Award

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memberikan dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menjawab kebutuhan akan pasokan energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung distribusi bahan pangan bergizi ke berbagai daerah, PGN berperan aktif menyediakan energi bersih berupa gas bumi melalui jaringan pipa serta teknologi Compressed Natural Gas (CNG) yang didukung oleh infrastruktur lengkap di beberapa wilayah operasional perusahaan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PGN melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), turut berperan aktif dalam memastikan keberhasilan implementasi Program MBG di lapangan.

Salah satu contohnya adalah di SPPG Gagaksipat, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

Melalui dukungan PGN Gagas, pasokan gas bumi disalurkan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan energi memasak di dapur SPPG tersebut.

Setiap hari, SPPG Gagaksipat menyiapkan sekitar 6 ribu porsi MBG bagi 34 sekolah di sekitarnya.

Untuk memastikan kelancaran operasional, PGN Gagas menyalurkan sekitar 2 ribu-3 ribu m³ gas bumi per bulan menggunakan mekanisme beyond pipeline berbasis CNG.