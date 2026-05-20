Dukung Program Prabowo Soal PMI, SOKSI-Kementerian P2MI Jalin Kolaborasi

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) menandatangi nota kesepahaman dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk mendukung upaya pemerintah melindungi dan memberdayakan PMI.

MoU itu diteken oleh Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun dan Menteri P2MI Mukhtarudin di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (17/6).

Misbakhun dalam sambutannya menekankan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya membangun kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah demi para pahlawan devisa.

“SOKSI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program yang telah dijalankan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, khususnya para PMI,” kata Misbakhun dalam keterangannya.

Legislator Partai Golkar itu juga menambahkan bahwa MoU ini merupakan bagian dari membangun komunikasi efektif agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Memberikan dukungan bagaimana program-program bisa berjalan dengan baik dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula,” ungkap Misbakhun.

Melalui kerja sama ini, SOKSI yang merupakan elemen pendiri Partai Golkar itu berharap dapat berkontribusi memperkuat sosialisasi program-program pemerintah di bidang pelindungan pekerja migran, sekaligus membangun pemahaman yang lebih baik di tengah masyarakat terkait berbagai kebijakan yang telah dijalankan.

Legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo), itu menambahkan upaya membangun jembatan kerja sama SOKSI dan pemerintah ini demi mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita yang difokuskan pada pelindungan menyeluruh, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan tenaga kerja berketerampilan tinggi.