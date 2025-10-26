Dukung Program Presiden, 98 Resolution Network Bagi-Bagi Sembako

Minggu, 26 Oktober 2025 – 09:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bertempat di Griya Monica, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, 98 Resolution Network melaksanakan kegiatan gotong royong bertajuk Warga Peduli Warga, Sabtu (25/10).

Kegiataan gotong royong ini diisi dengan pembagian paket sembako ke masyarakat dan para pengemudi ojek daring.

Diketahui, 98 Resolution Network bekerja sama dengan perusahaan BUMN Adhi Karya melaksanakan gotong royong edisi putaran kelima ini.

Warga Peduli Warga menjadi wujud nyata ajakan membangkitkan semangat gotong royong yang menjadi identitas bangsa.

Wigit Bagoes Prabowo, perwakilan dari 98 Resolution Network menyebut kegiatan Warga Peduli Warga dibuat demi mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden Prabowo saat ini sudah berada di jalur yang benar menuju kemakmuran rakyat," kata dia kepada awak media seperti dikutip, Minggu (16/10).

Menurutnya, program Prabowo perlu diperkuat dari sisi komunikasi ke masyarakat agar terasa di publik.

"Pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar masyarakat ikut merasakan hasilnya, seperti program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan pembangunan 3 juta rumah,” kata Wigit.