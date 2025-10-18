Dukung Program Presiden Prabowo, Lippo Renovasi 1.500 Rumah Desa Dimulai dari Malang

jpnn.com - Mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan 3 juta rumah per tahun, Lippo Group siap merenovasi 1.500 rumah desa yang dimulai dari Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, Jawa Timur.

Program renovasi rumah ini merupakan langkah awal Lippo Group dalam ikut serta menghadirkan hunian layak, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan pedesaan dan daerah wisata budaya.

"Kami mengapresiasi pelaksanaan program renovasi rumah desa yang diinisiasi Lippo Group," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meninjau pelaksanaan program renovasi rumah desa oleh Lippo Group di Kampung Wisata Topeng, Kota Malang pada Jumat (17/10/2025).

Dia menilai Kampung Wisata Topeng memiliki potensi ekonomi kreatif yang unik dan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal.

Maruarar Sirait mengapresiasi program hasil kolaborasi pemerintah dan sektor swasta ini yang menargetkan renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di provinsi Jawa Timur, dengan 40 unit di antaranya di kota Malang.

“Manfaatkan potensi yang ada di sini, pelajari market-nya. Kalau memang sesuai namanya Kampung Topeng, bisa dikembangkan pengrajin topeng, ada pertunjukan, ada ciri khas yang kuat,” ucap Maruarar didampingi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk. Ketut Budi Wijaya, dan Presiden LippoLand Indra Yuwana.

Ia berharap kolaborasi antara Lippo Group dan pemkot Malang tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menciptakan lapangan usaha baru.

"Saya yakin ibu-ibu di sini mau dilatih dan mau kerja keras. Yang penting memang pemasarannya. Tolong disinergikan Lippo dan Pak Wali Kota supaya hasilnya nyata bagi warga,” sambungnya.