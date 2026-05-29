JPNN.com - Pendidikan

Dukung Rencana Prabowo Soal Pelajaran Bahasa Prancis, DPR Minta Dilakukan Bertahap

Jumat, 29 Mei 2026 – 14:47 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menginginkan adanya pelajaran bahasa Prancis di semua jenjang sekolah.

Menurutnya, pemerintah harus menjadikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus terlebih dahulu, mengingat kesiapan infrastruktur pendidikan saat ini belum menyeluruh.

Dia mengatakan jika saat ini kesiapan pemerintah belum menyeluruh, pembelajaran bahasa Prancis itu bisa menjadi mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah tertentu.

"Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting," kata Lalu dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, dia pun meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menjelaskan terkait rencana Presiden tersebut.

Dia menilai bahwa kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik.

"Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan agar pembelajaran bahasa Prancis diperluas di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari penguatan kerja sama pendidikan dengan Prancis.

