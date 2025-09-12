Dukung Sepak Bola Indonesia, Pegadaian Championship Musim 2025/26 Memasuki Babak Baru

jpnn.com, MEDAN - I.League secara resmi memperkenalkan wajah baru Liga 2 yang kini hadir dengan nama Pegadaian Championship.

Hal ini ditandai lewat acara Launching & Press Conference Pegadaian Championship 2025/26 yang digelar di Hotel Adimulia, Medan, pada Jumat (12/9).

Pergantian nama ini merupakan bagian dari strategi rebranding yang dilakukan oleh I.League sebagai operator liga, guna memperkuat identitas kompetisi serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan yang lebih profesional, kompetitif, dan modern.

Musim ini menjadi lebih istimewa dengan kembalinya Pegadaian sebagai sponsor utama selama tiga musim berturut-turut.

Dukungan penuh juga datang dari FIFA, PSSI, dan EMTEK selaku official broadcaster.

Pegadaian Championship 2025/26 resmi bergulir pada 12 September 2025, dengan laga pembuka antara PSMS Medan melawan Persekat Tegal yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada hari yang sama.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Ketua Umum PSSI & Komisaris Utama I.League, Prof. Dr. Zainudin Amali, President Director I.League, Ferry Paulus, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, Direktur Sin Po TV, Dr. Ariawan.

Kemudian Deputy Direktur Planning Scheduling & Research Development Indosiar, Ekin Gabriel, Direktur Bisnis & Komersial I.League, Sadikin Aksa, Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra dan Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti.