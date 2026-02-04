Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Pemilihan Umum

Dukung Sistem Multipartai Sederhana, Golkar Tak Sepakat Ambang Batas Parlemen Dihapus

Rabu, 04 Februari 2026 – 17:01 WIB
Dukung Sistem Multipartai Sederhana, Golkar Tak Sepakat Ambang Batas Parlemen Dihapus - JPNN.COM
Sekjen DPP Golkar Sarmuji. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyebut sistem multipartai sederhana menjadi metode yang tepat unntuk diterapkan di negara penganut presidensial seperti Indonesia. 

Hal demikian dikatakan Sarmuji demi menjawan pertanyaan awak media soal kemungkinan penghapusan ambang batas parlemen atau parlementary treshold. 

"Jadi apa saja instrumen apa saja yang yang bisa diterapkan untuk menuju sistem multipartai sederhana Golkar pasti akan setuju," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).

Baca Juga:

Ketua fraksi Golkar itu menuturkan sistem multipartai sederhana bisa terjadi ketika negara menerapkan ambang batas parlemen atau parlementary treshold.

"Paling penting kita harus menyadari bahwa parliamentary threshold itu merupakan salah satu instrumen untuk menuju sistem multipartai sederhana," kata Sarmuji. 

Namun, Sarmuji belum bisa mengungkap angka ideal parlementary treshold yang bakal diajukan Golkar pada Pemilu 2029.

Baca Juga:

"Ya, angka nanti bisa dibicarakan, ya, angkanya bisa dibicarakan berapa yang yang bisa disepakati bersama," ujarnya.

Sebelumnya, Waketum PAN Eddy Soeparno menyebut partainya mengusulkan ambang batas parlemen atau parlementary treshold dihapuskan.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyebut partainya belum bisa menentukan angka ideal ambang batas parlemen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ambang batas parlemen  sistem pemilu  multipartai  Golkar  Parliamentary treshold 
BERITA AMBANG BATAS PARLEMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp