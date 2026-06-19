Dukung Sport Tourism, Gandung Pardiman DPR: Event Lari Berskala Internasional Dongkrak Devisa Pariwisata

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman menyatakan dukungan terhadap pengembangan sport tourism melalui ajang Jakarta International Marathon.

Event ini terbukti jadi instrumen efektif mendatangkan devisa dan menggerakkan ekonomi lokal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Event lari skala International ini harus di duplikasi di berbagai daerah Destinasi Wisata tegas, Gandung.

"Kalau mau tambah devisa cepat, jangan cuma andalkan objek pantai dan candi serta alam, tetapi mampu mengolaborasikan destinasi tersebut dengan Event olahraga skala internasional," ujar Gandung Pardiman.

Dia mencontohkan pelaksanaan Jakarta International Marathon.

Menurut dia, devisanya langsung dirasakan. Misalnya seorang pelari wisatawan mancanegara (Wisman) dan wisatawan nusantara (Wisnun) tentunya mereka akan menyewa hotel, tiket pesawat, makan, dan oleh-oleh.

"Hal ini berdampak langsung kepada pengusaha dan UMKM," ujar politikus Partai Golkar ini.

Melihat Data yang berdampak ekonomi, 45.000 peserta pelari yang ikut Jakarta International Marathon tahun ini, terbesar se-Asia Tenggara.

Dengan jumlah Wisman 1.012, pelari dari luar negeri datang khusus untuk event ini.