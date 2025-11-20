Dukung Stabilitas Ekonomi Nasional, TNI AL Melepas Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Wilayah 3T

Kamis, 20 November 2025 – 12:59 WIB

jpnn.com, SORONG - TNI AL berperan dalam menjaga kedaulatan negara di laut termasuk mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Kali ini, Wakil Komandan Kodaeral XIV Laksma TNI Tommy Herlambang mewakili Dankodaeral XIV Laksda TNI Djatmoko memimpin acara pelaksanaan kegiatan Pelepasan Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) Mandiri Tahun 2025.

Acara tersebut berlangsung di Dermaga Mako Kodaeral XIV, Sorong, Papua Barat Daya. Pekan ini.

Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Bank Indonesia dan TNI AL yang merupakan upaya untuk mewujudkan distribusi rupiah ke wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).

Pada kesempatan tersebut, Wadan Kodaeral XIV membacakan amanat Asops KSAL Laksda TNI Yayan Sofiyan menyampaikan pada tahun 2025, kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) kembali digelar secara mandiri di wilayah Papua Barat.

Kegiatan ini menjangkau sejumlah daerah di Kabupaten Raja Ampat.

Ekspedisi ini menggunakan KRI Mata Bongsang-873 dan direncanakan menempuh rute Sorong – Misool Barat-Kofiau-Kawe-Waigeo Utara-Ayau-Manokwari dengan total jarak 539 Nautical Miles.

Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah 3T, khususnya di kawasan kepulauan Papua Barat dengan memastikan distribusi rupiah layak edar dapat diterima secara merata hingga ke pulau-pulau terluar.