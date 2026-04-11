Dukung Sugiono Pimpin IPSI, Erick Thohir: Saatnya Pencak Silat Sejajar dengan Taekwondo & Muaythai

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendukung penuh Sugiono sebagai Ketum PB IPSI untuk membawa pencak silat ke kancah global.

Erick menilai latar belakang Sugiono sebagai Menlu akan menjadi modal kuat untuk mendorong diplomasi pencak silat di dunia internasional.

"Bangsa lain punya taekwondo, punya muaythai, kenapa kita tidak bisa mendorong pencak silat ke kancah yang lebih besar," kata Erick Thohir dalam sambutannya pada acara Musyawarah Nasional XVI IPSI Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu.

Dalam Munas tersebut, Sugiono yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri itu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PB IPSI periode 2026-2030.

Sugiono menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Prabowo Subianto, yang tidak melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum PB IPSI, seiring dengan tanggung jawab kenegaraan yang kini diemban sebagai Presiden RI.

Menpora mengatakan bahwa pencak silat telah memiliki kontribusi besar terhadap prestasi olahraga nasional di ajang multicabang internasional.

"Pencak silat merupakan olahraga yang selalu mengangkat marwah Indonesia, terkhusus di multievent. Kemarin di SEA Games kita meraih empat emas," katanya.

Menpora pun mendorong pencak silat sebagai olahraga milik bangsa Indonesia bisa tampil di level global termasuk di panggung Olimpiade, sejajar dengan olahraga bela diri negara lain.