Dukung Talenta Nasional, Pertamina Patra Niaga Perkuat Performa Sean Gelael di Mandalika

jpnn.com, MANDALIKA - Pertamina Patra Niaga terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung talenta nasional di kancah internasional.

Hal ini tercermin dari performa gemilang Sean Gelael pada Race 1 ajang GT World Challenge Asia di Sirkuit Pertamina Mandalika, Sabtu (2/5).

Mengusung dukungan dari produk unggulan seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Fastron, Sean tampil kompetitif sejak awal balapan. Ia berhasil meraih pole position dengan catatan waktu impresif 1:28.026, sekaligus mencatatkan salah satu lap tercepat di Mandalika.

Memulai balapan dari posisi terdepan, Sean bersama tim Garage 75 menerapkan strategi balap yang terukur. Sebagai pebalap kelas Silver yang turun tanpa rekan setim, Sean mampu menjaga ritme dan membangun keunggulan signifikan untuk mengantisipasi penalti pit stop yang harus dijalani.

Strategi tersebut berjalan optimal hingga insiden yang melibatkan Hiroaki Nagai dan Brian Lee memicu Full Course Yellow dan Safety Car. Kondisi ini membuat seluruh jarak antar pebalap kembali merapat, sehingga menghapus keunggulan waktu yang telah dibangun Sean.

Usai menjalani pit stop dan penalti dengan lancar, Sean harus turun ke posisi keenam. Namun dengan semangat juang tinggi, ia berhasil melakukan comeback hingga finis di posisi ketiga secara keseluruhan, serta posisi kedua di kelas Silver.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menyampaikan apresiasi atas performa yang ditunjukkan Sean.

“Performa Sean menunjukkan bagaimana strategi yang matang, didukung oleh produk berkualitas seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Fastron, mampu menghasilkan daya saing tinggi di lintasan balap internasional. Kami bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan prestasi ini,” ujar Roberth.