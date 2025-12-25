Dukung Target 3,3 Juta Wisatawan, Wajah Baru Atria Malang Siap Gaet Pengunjung Nataru

Kamis, 25 Desember 2025 – 14:13 WIB

jpnn.com - Atria Hotel Malang telah menyelesaikan rangkaian proses renovasi yang berlangsung sejak Juni 2024.

Pembaruan ini mencakup berbagai aspek fisik bangunan dan infrastruktur layanan hotel yang dikelola oleh Parador Hotels & Resorts tersebut.

Peresmian wajah baru hotel dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Malang pada awal Desember 2025.

Penyelesaian proyek ini memang ditargetkan bertepatan dengan momentum libur akhir tahun serta Tahun Baru 2026.

Perubahan fisik terlihat pada sejumlah area publik dan privat, mulai dari lobi, restoran, kamar tidur, kolam renang, pusat kebugaran, hingga spa.

Selain itu, pembaruan juga menyasar fasilitas pertemuan seperti ballroom, ruang rapat, serta tampilan fasad bangunan.

Secara konsep, desain arsitektur dan interior yang diterapkan memadukan gaya modern dengan unsur budaya Jawa.

Manajemen juga melakukan pembaruan pada sistem layanan digital dan aspek keberlanjutan operasional hotel.