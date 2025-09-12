Dukung The Indonesia Pro-Am Golf 2025, Combiphar Tegaskan Peran Penting Olahraga

jpnn.com, BOGOR - Combiphar, salah satu perusahaan farmasi dan health care terkemuka di Indonesia, kembali memberikan dukungan penuh terhadap ajang tahunan The Indonesia Pro-Am presented by Combiphar & Nomura yang digelar di Gunung Geulis Country Club, Bogor, pada 10–12 September 2025.

Partisipasi Combiphar pada turnamen ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan melalui program “Championing a Healthy Tomorrow”, sebuah inisiatif yang telah berjalan sejak 2012 dengan tujuan menginspirasi masyarakat untuk hidup lebih sehat dan aktif melalui olahraga.

"Combiphar percaya olahraga adalah salah satu kunci utama menuju masa depan yang lebih sehat. Melalui The Indonesia Pro-Am Golf, kami ingin mendorong masyarakat untuk menjadikan olahraga, termasuk golf, sebagai gaya hidup yang menyenangkan dan inklusif. Dengan munculnya atlet-atlet golf baru di Indonesia, kami berharap mereka dapat menorehkan prestasi di kancah internasional, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih aktif berolahraga. Kami juga berharap makin banyak sponsor yang turut mendukung turnamen seperti ini, sehingga ekosistem olahraga di Indonesia bisa tumbuh lebih besar dan berkelanjutan," ujar Michael Wanandi, Presiden Direktur Combiphar.

Turnamen Pro-Am Golf 2025 menghadirkan kolaborasi unik antara pegolf professional dan amatir. Selama tiga hari, para peserta bertanding dalam suasana kompetitif sekaligus penuh kebersamaan. Sebanyak 50 tim, yang terdiri dari satu pegolf professional satu pegolf amatir, bertarung di dua lapangan Gunung Geulis Country Club.

Tidak hanya menjadi ajang olahraga, turnamen ini juga menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai kalangan dan merayakan semangat hidup sehat.

Hari terakhir turnamen, 12 September 2025, ditutup dengan ceremonial penyerahan piala kepada para pemenang.

Tahun ini, gelar juara individu berhasil diraih oleh Nopparat Panichphol dari Thailand, dan untuk pasangan pegolf Indonesia-Australia Sofjan Arsad dan Darcy Brereton berhasil meraih gelar juara beregu The Indonesia Pro-Am.

Ajang ini semakin memperkuat posisi The Indonesia Pro-Am sebagai turnamen golf yang inklusif dan inspiratif.