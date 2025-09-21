Dukung Total Program Presiden Prabowo, Warga Jaktim Deklarasi Tolak Kerusuhan

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu turut membawa luka mendalam bagi masyarakat. Kondisi itulah yang membuat Warga Jakarta Timur untuk menggelar aksi deklarasi.

Acara ini dihadiri kurang lebih 5.000 warga dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan di wilayah Jakarta Timur.

Mereka turut mendeklarasikan agar aparat penegak hukum menindak tegas segala penghasut, perusuh, sampai penjarah dalam kerusuhan Agustus lalu.



“Kami ingin mengabarkan kepada warga bahwa Jakarta Timur baik-baik saja. Jadi warga Jakarta Timur tidak sebagaimana seperti yang orang gadang-gadangkan, Jakarta Timur rusuh. Kami menolak akan kerusuhan, kami menolak akan penjarahan,” kata Koordinator Masyarakat/Warga Jaktim, Edi Marzuki saat acara deklarasi di pintu Air BKT, Duren Sawit, Jaktim, Minggu (21/9/2025).

Edi pun menegaskan langkah deklarasi ini diharapkan bisa menjadi dorongan agar tragedi kerusuhan dan penjarahan yang terjadi pada akhir Agustus tidak terulang kembali.

“Kami warga Jakarta Timur khususnya dan umumnya kami mengatakan kepada Indonesia di mana ada perusuh tangkap, di mana ada orang yang bikin hoaks tangkap, di mana ada orang yang menjarah tangkap dan serahkan kepada yang berwajib,” ujarnya.

Selain deklarasi, ribuan masyarakat yang hadir memakai kaus putih beserta poster penolakan tindakan kerusuhan juga turut melakukan senam bersama sebagai pesan damai. Termasuk dukungan kepada program Presiden Prabowo Subianto.

“Ada senam yang kedua adalah acara Jakarta mendukung segala seluruh program presiden bapak Prabowo Subianto itu acara intinya,” tuturnya.

Adapun dalam acara deklarasi ini, Edi turut mengajak masyarakat membacakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), berikut isinya;