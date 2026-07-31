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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dukung Transformasi Bisnis Berkelanjutan, Pertamina Memperkuat Kapabilitas dan Budaya

Jumat, 31 Juli 2026 – 08:24 WIB
Dukung Transformasi Bisnis Berkelanjutan, Pertamina Memperkuat Kapabilitas dan Budaya - JPNN.COM
SVP Business Sustainability PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan menerima penghargaan dalam acara Awarding IDX Channel Anugerah ESG 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Rabu (29/7). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bagian dari transformasi bisnis berkelanjutan.

Komitmen tersebut mendapat pengakuan melalui Pertamina Sustainability Academy (PSA) yang meraih Anugerah Utama Sektor Energi pada ajang IDX Channel Anugerah ESG 2026.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya Pertamina dalam membangun kapabilitas sekaligus budaya keberlanjutan secara sistematis di seluruh lini perusahaan.

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Melalui PSA, Pertamina mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar implementasi ESG tidak berhenti pada pemenuhan aspek kepatuhan, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja, pengambilan keputusan, serta strategi bisnis perusahaan.

Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat mengatakan penerapan ESG kini telah berkembang menjadi fondasi penting dalam membangun daya saing perusahaan sekaligus menciptakan nilai jangka panjang.

"ESG harus dipandang sebagai investasi strategis yang mengubah kepatuhan menjadi keunggulan kompetitif serta menjadi fondasi bagi pertumbuhan perusahaan yang tangguh, berkelanjutan, dan bernilai bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Jumhur dalam keterangannya, Jumat (31/7).

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Senior Vice President Business Sustainability PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan mengatakan Pertamina memandang penguatan kapabilitas dan budaya keberlanjutan sebagai faktor penting dalam mendukung transformasi perusahaan di tengah dinamika industri energi.

Dia menyampaikan transformasi energi pada akhirnya adalah transformasi manusia.

Pertamina memandang penguatan kapabilitas dan budaya keberlanjutan sebagai faktor penting mendukung transformasi perusahaan di tengah dinamika industri energi

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TAGS   Pertamina  transformasi bisnis  Pertamina Sustainability Academy  industri energi  Kapabilitas  Penghargaan  perusahaan 
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