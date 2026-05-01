Dukung Transformasi Digital, Altos Hadirkan Solusi AI dan Cloud Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Penyedia solusi infrastruktur enterprise dari Acer Group, Altos memperkuat komitmen dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor di Indonesia.

Altos menghadirkan fondasi komputasi andal dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan segmen Enterprise, SMB, Government, hingga Education.

Rangkaian solusi yang ditawarkan mencakup server AI, workstation, thin client, interactive flat panel, solusi keamanan, hingga platform Big Data.

Seluruh perangkat itu dirancang dengan fokus pada keamanan berlapis, performa tinggi, serta kemudahan implementasi guna memastikan operasional optimal dan berkelanjutan bagi berbagai industri.

Products and Solutions Director Acer Indonesia, Riko Gunawan mengatakan pihaknya hadir untuk menjawab kebutuhan akan infrastruktur digital yang aman, andal, dan siap mengikuti perkembangan regulasi nasional.

Dia mengeklaim inovasi di bawah naungan perusahaannya telah memenuhi standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yang memperkuat posisi sebagai mitra infrastruktur terpercaya.

"Setiap solusi server dan infrastruktur yang kami hadirkan, dirancang untuk menghadirkan performa optimal, stabilitas jangka panjang, serta fleksibilitas untuk kebutuhan sektor strategis seperti perbankan, industri, komersial, hingga pemerintahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan," kata Riko di Mangga Dua, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Bersama dukungan mitra distribusi seperti Synnex Metrodata Indonesia dan PT ECS Indojaya, Riko menyatakan pihaknya memastikan solusi Altos dapat diakses lebih luas oleh pasar Indonesia.