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JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Dukung Transisi Kendaraan Listrik, Teltonika Menggelar Telematics Summit di Jakarta

Jumat, 05 Juni 2026 – 12:46 WIB
Dukung Transisi Kendaraan Listrik, Teltonika Menggelar Telematics Summit di Jakarta - JPNN.COM
Teltonika kembali menggelar Telematics Summit di Jakarta. Foto: Tim Teltonika

jpnn.com - TELTONIKA kembali menggelar Telematics Summit di Jakarta dalam dua tahun berturut-turut.

Forum ini mempertemukan lebih dari 150 pakar telematika Asia serta tim Teltonika yang berasal dari kantor pusatnya di Vilnius, Lithuania.

Adapun forum ini hadir menyusul rencana mempercepat transisi menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

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Mulai Juli 2026, pemerintah diketahui akan memberikan program insentif untuk mendorong pembelian mobil dan sepeda motor listrik oleh masyarakat maupun pelaku bisnis.

Sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah, Telematics Summit memberi peluang perusahaan lokal telematika mempersiapkan diri dalam percepatan transisi kendaraan listrik.

Seiring makin banyak perusahaan beralih ke armada kendaraan listrik, muncul berbagai tantangan baru dalam pengelolaannya.

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Sebelumnya perusahaan memantau bahan bakar, kini mereka perlu memonitor pengisian daya baterai. Jika sebelumnya fokus pada oli mesin, maka sekarang perhatian beralih ke suhu dan kondisi baterai kendaraan listrik.

Teknologi telematika memungkinkan seluruh data tersebut diakses secara jarak jauh.

Teltonika kembali menggelar Telematics Summit di Jakarta, Indonesia dalam dua tahun berturut-turut.

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TAGS   kendaraan listrik  Electric Vehicle  teltonika  Telematics Summit 
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