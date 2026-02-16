Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Dukung Tren 'Fragrance Elitism', Casablanca Hadirkan Eau de Parfum Varian Baru

Senin, 16 Februari 2026 – 22:05 WIB
Casablanca Eau de Parfum Varian Baru Homme & Femme. Foto: dok Priskila

jpnn.com, JAKARTA - Kini, parfum juga berperan sebagai mood builder sekaligus cara sederhana bagi seseorang dalam mengekspresikan karakter dalam kesehariannya.

Minterl Global New Product Database (GNPD) mencatat peningkatan peluncuran parfum prestige secara global sepanjang 2021–2023, menandakan1 ketertarikan Gen Z pada parfum dengan karakter dan nilai personal.

Tren ini memperkuat fenomena fragrance elitism, di mana parfum tidak hanya dinilai dari wanginya, tetapi juga dari karakter serta makna emosional.

Melihat perubahan tersebut, Casablanca memandang parfum sebagai bagian dari perjalanan personal anak muda.

Head of Marketing Priskila Risa Trisanti mengatakan inovasi itu direalisasikan dengan menghadirkan Casablanca Eau de Parfum Varian Baru Homme & Femme.

"Untuk mendukung keseharian Gen Z yang aktif dan dinamis," kata Risa dikutip, Senin (16/2). 

Risa menyebut koleksi itu juga menjadi bagian dari kampanye Unlock Your Spiritz yang menjadi wujud komitmen untuk menemani generasi Gen Z dalam mengekspresikan karakter dan spirit unik.

“Kami melihat generasi muda saat ini makin sadar akan pentingnya mengekspresikan diri dan merasa nyaman dengan menjadi versi terbaik dari diri mereka," kata Risa. 

