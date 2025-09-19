Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Dukung Tren Gaya Hidup Sehat, Anytime Fitness Ekspansi ke Depok

Jumat, 19 September 2025 – 19:09 WIB
Dukung Tren Gaya Hidup Sehat, Anytime Fitness Ekspansi ke Depok - JPNN.COM
Pembukaan klub di Depok. Foto: Anytime Fitness

jpnn.com, DEPOK - Jaringan gym 24 jam, Anytime Fitness, membuka klub terbaru di Citimall Cimanggis, Depok, sekaligus menandai pencapaian 50 klub aktif di Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan Anytime Fitness Indonesia terbilang luar biasa. Dari 18 klub pada awal 2024, kini jumlahnya sudah mendekati 60 di kuartal ketiga 2025.

Perkembangan ini membuatnya dinobatkan sebagai salah satu jaringan kebugaran dengan laju ekspansi tercepat di Tanah Air.

Baca Juga:

Beberapa klub baru yang hadir di lokasi strategis meliputi De Ritz Menteng, Sedayu City, Cibinong City Mall, Living World Grand Wisata Bekasi, dan Mekarwangi Bandung.

Anytime Fitness juga segera melebarkan sayap ke Batam, lewat AF Sanctuary, memperkuat kehadiran di luar kawasan Jabodetabek.

Perayaan di Depok ini berlangsung serentak dengan momen monumental Anytime Fitness Asia yang baru saja menembus 500 klub.

Baca Juga:

Grand opening dilakukan di delapan negara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu sorotan utama dengan peresmian klub ke-50.

President Director Anytime Fitness Indonesia, Chinie Nepomuceno Concepcion, menyebut pencapaian ini sebagai bukti pertumbuhan industri kebugaran yang makin kuat.

Anytime Fitness rayakan pembukaan klub ke-50 di Depok, bukti tren gaya hidup sehat makin diminati masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anytime Fitness  kebugaran  Gym  ekspansi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp