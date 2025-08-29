Dukung UMKM, Le Minerale Sediakan Gerobak Usaha Bagi Pedagang di GBK

jpnn.com - Le Minerale memberikan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai memegang peranan vital dalam menggerakkan perekonomian nasional.

UMKM bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, melainkan juga berperan strategis sebagai kepanjangan tangan industri untuk memastikan produk-produk sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan merata.

Dengan jaringan yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, UMKM memperkuat rantai distribusi industri sekaligus membuka akses yang lebih dekat bagi masyarakat terhadap berbagai kebutuhan sehari-hari.

Bagi Le Minerale, UMKM menjadi ujung tombak dalam memperluas jangkauan pasar. Sektor ini mendukung distribusi, sehingga Le Minerale mudah ditemukan konsumen, mulai di warung kecil di pinggir jalan, kios di pasar tradisional, hingga pedagang kaki lima di pusat keramaian.

"Kami percaya UMKM adalah mitra strategis yang tidak tergantikan bagi industri," kata Marketing Director Le Minerale Febri Satria Hutama, melalui siaran pers, Jumat (29/8/2025).

Peran strategis ini juga terlihat nyata di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), ikon bersejarah dan kebanggaan Indonesia yang kian ramai dikunjungi masyarakat untuk olahraga, konser, hingga berbagai kegiatan lainnya.

Dengan semakin banyak orang beraktivitas di GBK, tentunya kebutuhan akan air mineral meningkat tajam. Kehadiran pedagang UMKM yang menjual Le Minerale menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat bisa menikmati kesegaran air mineral berkualitas di setiap momen olahraga maupun hiburan.

Menurut Febri, di kawasan seperti GBK, keberadaan pedagang UMKM yang menjual Le Minerale bukan hanya membantu masyarakat mendapatkan air mineral sehat, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi antara industri dan UMKM mampu menggerakkan roda perekonomian secara berkelanjutan.