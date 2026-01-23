Close Banner Apps JPNN.com
Dukung Upaya Pemulihan Bencana di Aceh Tamiang & Tapteng, Chubb Life Bagi-Bagi Makanan Bergizi

Jumat, 23 Januari 2026 – 20:36 WIB
Chubb Life Indonesia telah menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor baru-baru ini di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah, Sumatra. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Chubb Life Indonesia telah menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor baru-baru ini di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah, Sumatra. Perusahaan asuransi terkemuka di dunia itu menyediakan makanan siap makan dan bergizi.

Inisiatif ini dilakukan bekerja sama dengan Dompet Dhuafa, sebuah organisasi filantropi yang berfokus pada program sosial dan kemanusiaan.

Chubb Life Indonesia memfokuskan bantuan pada komunitas rentan di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah yang terdampak bencana, memastikan bantuan tepat waktu sampai kepada mereka yang membutuhkan dukungan selama masa pemulihan.

Selain bantuan makanan, Chubb Life Indonesia juga memberikan pakaian baru dan bersih untuk keluarga yang terdampak.

Direktur Chubb Life Indonesia Maria Elvida mengatakan pihaknya sangat berkomitmen untuk selalu mendampingi masyarakat di saat-saat sulit.

Dukungan yang kami berikan diharapkan dapat meringankan beban dan membantu keluarga-keluarga yang terdampak untuk bangkit dan membangun kembali kehidupan mereka.

"Dengan berkolaborasi, kami berharap dapat membantu masyarakat setempat kembali stabil dan melangkah maju dengan kepercayaan diri yang baru,” ujarnya.

Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40, Chubb Life Indonesia tetap teguh dalam komitmennya kepada masyarakat Indonesia, bekerja bersama untuk memberikan dukungan dan membantu komunitas untuk pulih, baik sekarang maupun di masa mendatang.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

