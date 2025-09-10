Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Dukung Visi Indonesia Emas 2045, Edena Targetkan Investasi Asing 10 Miliar Dolar AS

Rabu, 10 September 2025 – 10:33 WIB
Dukung Visi Indonesia Emas 2045, Edena Targetkan Investasi Asing 10 Miliar Dolar AS - JPNN.COM
PT Edena Capital Nusantara mengumumkan rencana untuk mencatatkan Token Edena di bursa kripto Indodax di Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Edena Capital Nusantara mengumumkan rencana untuk mencatatkan Token Edena di bursa kripto Indodax. 

Sebagai anak perusahaan dari Edena Group yang bergerak di bidang teknologi finansial, perusahaan ini juga mengungkapkan komitmen untuk mendatangkan investasi asing yang signifikan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

Perusahaan tersebut menargetkan untuk menarik investasi asing senilai 10 miliar dolar AS pada 2026, yang direncanakanakan meningkat menjadi 50 miliar dolar AS pada 2027. 

Baca Juga:

Rencana ini, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan investasi asing langsung sebesar 150 miliar dolar AS setiap tahun.

Visi Indonesia Emas 2045 bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi senilai 7 triliun dolar AS. 

Menurut laporan Boston Consulting Group, Indonesia hanya menyumbang kurang dari 1% dari pasar tokenisasi global, yang diproyeksikan mencapai 16 triliun dolar AS pada 2030, saat ini.

Baca Juga:

Presiden Direktur PT Edena Capital Nusantara, Wook Lee menyampaikan saat ini sedang terjadi transformasi dalam sektor keuangan global. 

Wook Lee pun mencontohkan BlackRock yang mengalihkan 10 triliun dolar AS ke dalam aset tokenisasi. 

Mendukung Visi Indonesia Emas 2045, Edena menargetkan investasi asing senilai 10 miliar Dolar AS pada 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Emas 2045  edena  Investasi Asing  Token Edena  kripto 
BERITA INDONESIA EMAS 2045 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp