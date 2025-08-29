Dukung Wisata Sehat, AQUA Resmi Jadi Partner Hidrasi Berkualitas InJourney

jpnn.com, JAKARTA - Masih dalam semangat perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, AQUA meneken kerja sama dengan InJourney Destination Management, pengelola destinasi wisata berbasis warisan budaya dunia, seperti candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko baru-baru ini.

VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto menyampaikan melalui kemitraan ini, AQUA resmi menjadi partner hidrasi sehat InJourney Destination Management.

AQUA akan bekerja sama dalam lingkup kerja sama yaitu penyediaan hidrasi berkualitas bagi seluruh pengunjung kawasan candi, dukungan terhadap kegiatan budaya dan seni di kawasan candi, keberlanjutan melalui pengelolaan ekosistem sampah plastik dan berkontribusi untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata candi.

Menurut Vera, kerja sama ini merupakan komitmen kedua belah pihak dalam pelestarian warisan budaya bangsa Indonesia serta mewujudkan pariwisata yang sehat, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

"Kami berharap dapat membantu mewujudkan pariwisata yang bertanggung jawab dan wisata terhidrasi sehat. Kami percaya dengan sinergi, kita dapat membangun pariwisata yang bukan hanya mempesona," ungkap Vera dikutip Jumat (29/8).

Sejak hadir 1973, AQUA telah tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia, menjadi bagian dari keseharian keluarga Indonesia. Melalui berbagai inisiatif di bidang ekonomi, kesehatan, sosial dan keberlanjutan lingkungan, AQUA berkontribusi dalam kebaikan demi masa depan Indonesia.

Vera menyebut berperan penting dalam berbagai momentum nasional, mulai dari Asian Games, kampanye vaksinasi COVID-19, hingga mendukung kebutuhan hidrasi Timnas Indonesia.

"Kini, AQUA mengambil peran aktif dalam menjaga warisan budaya Indonesia melalui kemitraan strategis dengan InJourney Destination Management," ucap Vera.