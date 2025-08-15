Dukungan Ban Bridgestone Turanza 6 Enliten untuk Performa Mitsubishi Destinator

jpnn.com, JAKARTA - PT. Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia), mengumumkan ban Bridgestone Turanza 6 Enliten terpilih sebagai ban original equipment (OE) Mitsubishi Destinator.

Mitsubishi Destinator diklaim sebagai mobil tujuh penumpang yang bukan hanya bertenaga dan lapang, tetapi juga modern, efisien, dan nyaman dikendarai.

Dalam mendukung keseluruhan pengalaman berkendara tersebut, peran ban menjadi cukup vital, karena berpengaruh langsung terhadap kemanan berkendara, penyaluran tenaga, peredaman suara, hingga stabilitas dan kenyamanan kabin.

Turanza 6 Enliten ban touring premium generasi terbaru yang dirancang khusus memenuhi ekspektasi pengemudi modern dilengkapi teknologi Enliten dan telah EV-ready.

Berbekal keunggulan tersebut, menjadikan produk itu sebagai pilihan ideal bagi kendaraan tipe ICE maupun mobil listrik yang menuntut efisiensi, kenyamanan, dan keamanan optimal.

“Bridgestone Turanza 6 Enliten hadir dengan pengalaman berkendara yang tenang, stabil, dan menyenangkan sejalan dengan DNA Destinator yakni memberikan kemampuan bagi pengemudi dan keluarga tercinta mencapai tujuan baru mereka dengan percaya diri,” kata Head of OE Sales Bridgestone Indonesia Fisa Rizqiano, dalam keterangannya, Jumat (15/8).

Dengan teknologi tersebut, ban Turanza 6 Enliten juga menawarkan pengurangan hambatan gulir yang signifikan, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan daya jelajah kendaraan tanpa mengorbankan performa pengereman maupun daya cengkeram, khususnya di trekk basah.

Hal tersebut juga ditopang melalui struktur komponenya yang lebih ringan juga membantu mengurangi emisi CO?, mendukung visi Bridgestone global terhadap mobilitas yang lebih berkelanjutan.