Dukungan Daerah Menguat, BPI Danantara Disebut Pilar Baru Kedaulatan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Dukungan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagara Nusantara (BPI Danantara) terus menguat, khususnya dari wilayah timur Indonesia.

Kali ini, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H Rudy Mas’ud secara terbuka menyatakan dukungan penuh atas kehadiran entitas superholding tersebut, yang diproyeksikan menjadi pilar baru kedaulatan ekonomi nasional.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Harum dalam Roundtable Discussion (RTD) Nagara Institute–Akbar Faizal Uncensored (AFU) bertajuk “Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Era Ekonomi Baru”, yang digelar di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Selasa (10/2).

Rudy Mas’ud menilai pembentukan BPI Danantara, yang berada di bawah payung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025, merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional.

Melalui peleburan tujuh BUMN besar beserta sekitar 844 anak cucu perusahaan, negara dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan secara signifikan.

“Danantara berdiri di atas penguasaan aset-aset BUMN yang memiliki kontribusi terbesar terhadap APBN. Tujuan utamanya jelas, menjaga kedaulatan ekonomi nasional,” tegas Rudy Mas’ud dalam keterangannya.

Dia meyakini konsolidasi aset BUMN di bawah satu payung akan memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif.

Senada, Rektor Universitas Mulawarman H Abdunnur menilai konsep State Investment Fund atau Sovereign Wealth Fund yang diusung BPI Danantara, memberikan kepastian dalam pengelolaan kekayaan negara melalui investasi aset secara global.