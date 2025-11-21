Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dukungan DPR Sangat Dibutuhkan Dalam Pemberantasan Mafia Migas

Jumat, 21 November 2025 – 23:00 WIB
Dukungan DPR Sangat Dibutuhkan Dalam Pemberantasan Mafia Migas - JPNN.COM
Ilustrasi pengelolaan minyak dan gas (migas). Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria melihat pemberantasan mafia migas sangat penting dan mendesak.

Sebelumnya, pembahasan mengenai upaya pemberantasan mafia migas mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dan Pertamina, Rabu (19/11).

Salah satu indikasi mafia migas, adalah pengondisian agar impor terus dilakukan.

Baca Juga:

Menurutnya, salah satu elemen yang dinilai memiliki peran strategis dalam pemberantasan tuntas mafia migas adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

”Dukungan politik DPR sangat dibutuhkan,” kata Sofyano.

Jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, menurut Sofyano, DPR harus berani memberikan dukungan politik.

Baca Juga:

Melalui Komisi yang berkaitan dengan migas seperti Komisi VI dan XII, wakil rakyat harus aktif bersuara kepada Pemerintah agar segera menangani dengan serius.

Ketika kasus belum dibuka, misalnya, dukungan adalah dalam bentuk terus bersuara hingga praktik mafia migas tersebut bisa dibongkar aparat penegak hukum (APH).

Salah satu elemen yang dinilai memiliki peran strategis dalam pemberantasan tuntas mafia migas adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mafia Migas  migas  DPR  minyak dan gas 
BERITA MAFIA MIGAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp