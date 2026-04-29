Dukungan Hypernet untuk HIPMI dalam Menghadapi Dinamika Ekonomi Global

Rabu, 29 April 2026 – 06:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi antara Hypernet Technologies dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, mendapat panggung dalam Forum Bisnis Daerah (Forbisda) 2026.

Ajang yang digelar HIPMI Jaya di kawasan Pondok Indah itu menjadi ruang temu pelaku usaha, untuk membaca arah ekonomi di tengah tekanan global yang kian dinamis.

Sejumlah isu mengemuka mulai dari ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga percepatan digitalisasi yang memaksa pelaku usaha beradaptasi lebih cepat.

Dalam konteks itu, peran teknologi dinilai makin krusial, bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai fondasi utama operasional bisnis.

Hypernet Technologies hadir bukan sekadar sebagai peserta.

Melalui booth interaktif dan sesi presentasi, perusahaan memamerkan berbagai solusi digital yang dirancang untuk membantu bisnis tetap efisien dan kompetitif.

Layanan yang diperkenalkan mencakup cloud, managed network, keamanan siber, hingga integrasi kecerdasan buatan (AI) untuk mendorong proses bisnis yang lebih adaptif dan terukur.

Di tengah derasnya arus perubahan, pendekatan tersebut menjadi relevan, terutama bagi anggota HIPMI yang mayoritas merupakan pengusaha muda.