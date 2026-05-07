Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dukungan Puluhan Ribu Bobotoh Jelang Persib Lawan Persija Bikin Pemain Asing Takjub

Kamis, 07 Mei 2026 – 19:57 WIB
Dukungan Puluhan Ribu Bobotoh Jelang Persib Lawan Persija Bikin Pemain Asing Takjub - JPNN.COM
Ribuan suporter Bobotoh menyalakan flare memenuhi tribune penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dalam aksi dukungan terhadap tim seusai sesi latihan, Kamis (7/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Puluhan ribu suporter Persib, Bobotoh, pada Kamis (7/5) pagi, memenuhi tribune penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Kedatangan Bobotoh itu penuh misi, yakni memberi dukungan kepada para pemain Persib menjelang duel big match melawan Persija Jakarta.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Bobotoh tak bisa memberi dukungan secara langsung.

Baca Juga:

Mereka terhalang regulasi I.League yang masih melarang suporter untuk away.

Tak patah arang, Bobotoh yang bergabung dalam beberapa komunitas suporter itu memilih datang ke stadion seusai tim menyelesaikan sesi latihan.

Dukungan Puluhan Ribu Bobotoh Jelang Persib Lawan Persija Bikin Pemain Asing Takjub

Baca Juga:

(Pemain asing Persib tampak antusias menyaksikan aksi dukungan Bobotoh kepada tim seusai sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (7/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com)

Skuad Persib akan terbang ke Samarinda pada Jumat (8/5) pagi. Perjalanan udara selama 2,5 jam, bakal mengantarkan Marc Klok cum suis pada pertandingan sarat gengsi itu.

Para penggawa asing Persib Bandung terpukau dengan dukungan dari Bobotoh kepada tim menjelang laga panas melawan Persija di Stadion Segiri, Samarinda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib vs Persija  Bobotoh  Pemain Asing Persib  Marc Klok  Persija Jakarta 
BERITA PERSIB VS PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp