Dukungan Rumah Modular untuk Program Tiga Juta Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Kota Tangerang mendukung pengembangan rumah modular sebagai solusi percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Dukungan tersebut ditandai dengan soft launching rumah modular tipe 27 meter persegi di Rumah Budaya Betawi, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Jumat (17/4). Inovasi ini diarahkan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah serta penyediaan hunian bagi korban bencana.

Peluncuran dihadiri oleh Direktur Penyiapan Lahan dan PSU Kementerian PKP Indra Gunawan, Staf Ahli Wakil Menteri PKP Endy J. Kurniawan, Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan, CEO G Songuo Tim Shin, dan sejumlah delegasi. Direktur Penyiapan Lahan dan PSU Kementerian PKP Indra Gunawan mengatakan kebutuhan hunian nasional saat ini sangat tinggi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk pemulihan pascabencana.

“Potensi rumah modular sangat besar karena proses konstruksinya cepat. Unitnya tinggal dirakit di lokasi sehingga efisien waktu,” ujar Indra.

Ia menambahkan, rumah modular diharapkan memiliki daya tahan hingga 50 tahun serta tahan terhadap kondisi lembap yang umum terjadi di Indonesia. Selain itu, konsep ini juga dinilai dapat mendukung penataan kawasan kumuh dan dikembangkan menjadi hunian vertikal hingga empat lantai. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengadopsi inovasi tersebut dalam program bedah rumah.

“Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan bedah rumah sebanyak 10.893 unit. Rumah modular bisa menjadi salah satu opsi untuk mempercepat program tersebut,” kata Maryono.

Direktur PT Songsong Indonesia Emas, Ricky A. D., mengatakan teknologi rumah modular telah digunakan di berbagai negara dan kini mulai diperkenalkan di Indonesia melalui kerja sama dengan perusahaan G Songuo di Shandong, Tiongkok.

“Pemasangannya relatif cepat, sekitar tiga hari per unit. Struktur bangunannya kokoh, tahan gempa, memiliki ketahanan terhadap tekanan udara, bersifat insulator sehingga lebih sejuk, serta dilengkapi fitur tahan api dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, rumah modular tipe 27 meter persegi ditawarkan dengan skema harga yang relatif terjangkau, dengan berbagai pilihan tipe dan model sesuai kebutuhan masyarakat.