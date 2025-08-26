Dukungan Warganet Banjiri Medsos Pratama Arhan Seusai Kabar Cerai Terungkap

Selasa, 26 Agustus 2025 – 10:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengenai perceraian pesepak bola Pratama Arhan dengan istrinya, Azizah Salsha, santer beredar di kalangan publik.

Di tengah isu tersebut, kolom komentar unggahan terakhir Arhan di media sosial Instagram dibanjiri dukungan dari warganet, yang menunjukkan respons beragam terhadap situasi pribadi sang atlet.

Dukungan tersebut secara masif terlihat pada unggahan Arhan yang menampilkan dirinya berpose di lapangan sepak bola dengan mengenakan seragam merah putih.

Unggahan ini, yang telah ada selama lebih dari seminggu tanpa adanya postingan baru dari Arhan, menjadi pusat perhatian warganet.

Jumlah komentar yang membanjiri unggahan tersebut mencapai belasan ribu, menunjukkan tingkat perhatian yang tinggi terhadap kehidupan pribadi Arhan.

Secara umum, banyak komentar yang berisi pesan penyemangat dan dukungan moral untuk Arhan.

Warganet mengungkapkan rasa simpati dan harapan agar Arhan tetap kuat menghadapi cobaan yang sedang dihadapinya.

Beberapa komentar bahkan secara eksplisit menyinggung isu perceraian, dengan nada yang mendukung keputusan Arhan.