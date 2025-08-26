Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Dukungan Warganet Banjiri Medsos Pratama Arhan Seusai Kabar Cerai Terungkap

Selasa, 26 Agustus 2025 – 10:35 WIB
Dukungan Warganet Banjiri Medsos Pratama Arhan Seusai Kabar Cerai Terungkap - JPNN.COM
Pratama Arhan dan Azizah Salsha. Foto: Instagram/pratamaarhan8

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengenai perceraian pesepak bola Pratama Arhan dengan istrinya, Azizah Salsha, santer beredar di kalangan publik.

Di tengah isu tersebut, kolom komentar unggahan terakhir Arhan di media sosial Instagram dibanjiri dukungan dari warganet, yang menunjukkan respons beragam terhadap situasi pribadi sang atlet.

Dukungan tersebut secara masif terlihat pada unggahan Arhan yang menampilkan dirinya berpose di lapangan sepak bola dengan mengenakan seragam merah putih.

Baca Juga:

Unggahan ini, yang telah ada selama lebih dari seminggu tanpa adanya postingan baru dari Arhan, menjadi pusat perhatian warganet.

Jumlah komentar yang membanjiri unggahan tersebut mencapai belasan ribu, menunjukkan tingkat perhatian yang tinggi terhadap kehidupan pribadi Arhan.

Secara umum, banyak komentar yang berisi pesan penyemangat dan dukungan moral untuk Arhan.

Baca Juga:

Warganet mengungkapkan rasa simpati dan harapan agar Arhan tetap kuat menghadapi cobaan yang sedang dihadapinya.

Beberapa komentar bahkan secara eksplisit menyinggung isu perceraian, dengan nada yang mendukung keputusan Arhan.

Komentar dukungan warganet memenuhi media sosial pesepakbola Pratama Arhan seusai kabar cerai dengan Azizah Salsha.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pratama Arhan  Azizah Salsha  Cerai  perceraian 
BERITA PRATAMA ARHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp