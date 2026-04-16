Dulu Kita Masih Remaja, Ariel NOAH Membawa Nostalgia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ariel NOAH merilis lagu berjudul Dulu Kita Masih Remaja, yang menjadi official soundtrack film Dilan ITB 1997.

Lagu tersebut resmi dirilis pada 15 April 2026, menjadi pembuka menuju penayangan film Dilan ITB 1997 di bioskop mulai 30 April 2026.

Menariknya, dalam proyek itu Ariel NOAH tidak hanya berkontribusi sebagai pengisi soundtrack, tetapi juga dipercaya memerankan tokoh utama Dilan.

Keterlibatannya di dua sisi sebagai penyanyi dan aktor, memperkuat koneksi antara lagu dan cerita dalam film Dilan ITB 1997.

Ditulis oleh Pidi Baiq, figur di balik mahakarya Dilan, Dulu Kita Masih Remaja menghadirkan nuansa nostalgia yang kuat dan selaras dengan benang merah cerita film.

Dengan produksi musik yang ditangani oleh Andre Dinuth, Dulu Kita Masih Remaja menjadi refleksi perasaan tentang kenangan masa muda, cinta pertama, dan perjalanan menuju dewasa.

Lagu tersebut bercerita tentang kerinduan di masa remaja, masa ketika segala hal terasa lebih sederhana. Tentang cinta yang masih polos, mimpi yang belum terbatasi, serta momen-momen kecil di bangku sekolah yang justru menjadi kenangan paling melekat ketika beranjak dewasa.

Dulu Kita Masih Remaja juga menggambarkan bagaimana waktu berjalan membawa perubahan, namun meninggalkan jejak rasa yang selalu ingin dikenang.