JPNN.com - Daerah - Riau

Dulu Tuding Kapolres Terima Rp 1 Miliar, Brigadir Alex Sander Kini Ditangkap Kasus 1 Kg Sabu-Sabu

Sabtu, 20 September 2025 – 07:17 WIB
Dulu Tuding Kapolres Terima Rp 1 Miliar, Brigadir Alex Sander Kini Ditangkap Kasus 1 Kg Sabu-Sabu
Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Nama Brigadir Alex Sander (AS) kembali mencuat setelah ditangkap Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau dalam Operasi Antik Lancang Kuning 2025.

Oknum polisi yang bertugas di Ditsamapta Polda Riau itu diamankan bersama tiga tersangka lainnya lantaran terlibat dalam jaringan peredaran 1 kilogram sabu-sabu.

Penangkapan berlangsung di sejumlah lokasi berbeda, mulai dari Pekanbaru, Dumai, hingga Rokan Hilir pada Rabu (10/9/2025) hingga Jumat (12/9/2025).

Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 kg sabu, kendaraan, serta sejumlah handphone yang digunakan untuk transaksi narkoba.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto membenarkan kabar penangkapan Brigadir AS.

“Benar, Brigadir AS saat ini sudah kami amankan. Dia diduga kuat terlibat dalam jaringan peredaran 1 kilogram sabu-sabu. Penangkapan ini juga merupakan tindakan tegas kami terhadap personel yang kedapatan terlibat kasus narkoba. Tidak ada toleransi,” tegas Anom, Jumat (19/9).

Nama Brigadir Alex Sander bukan pertama kali menjadi sorotan publik.

Pada Desember 2022, dia sempat membuat geger setelah menuding Kapolres Rohil saat itu AKBP Andrianto Pramudianto menerima suap sebesar Rp 1 miliar terkait penanganan sebuah kasus narkoba.

Oknum polisi di Ditsamapta Polda Riau, Brigadir Alex Sander ditangkap terkait jaringan narkoba berupa 1 kilogram sabu-sabu. Dulu dia tuding kapolres.

