Dummy Produk Makin Dilirik Brand untuk Perkuat Visual Marketing

jpnn.com, JAKARTA - Dummy produk atau replika fisik tiga dimensi kini makin banyak dimanfaatkan perusahaan sebagai bagian dari strategi visual marketing dalam berbagai pameran bisnis di Indonesia.

Kehadirannya dinilai mampu menjaga konsistensi identitas merek sekaligus meningkatkan daya tarik booth selama penyelenggaraan acara.

CEO Jigsaw Production Chairul Qodar, mengatakan penggunaan dummy produk tidak lagi sebatas elemen dekoratif, tetapi investasi branding bagi banyak perusahaan, seperti FMCG, kosmetik, farmasi, hingga makanan dan minuman.

Menurutnya, penggunaan produk asli dalam pameran sering kali menghadapi berbagai kendala, mulai dari risiko kerusakan akibat pencahayaan, kualitas kemasan yang menurun karena sering disentuh pengunjung, hingga aspek keamanan untuk produk bernilai tinggi.

Karena itu, dummy produk dinilai menjadi solusi untuk mempertahankan tampilan visual produk tetap optimal sepanjang pameran tanpa mengurangi identitas merek yang ingin ditampilkan.

"Setiap pameran adalah kesempatan pertama yang mungkin tidak terulang. Booth yang tidak mampu mempertahankan konsistensi visual sejak hari pertama hingga hari terakhir akan kehilangan potensi interaksi yang sangat berharga. Dummy produk hadir bukan untuk menggantikan produk asli, melainkan memastikan representasi brand selalu tampil dalam kondisi terbaik," kata Chairul.

Dia menjelaskan, perkembangan teknologi produksi memungkinkan dummy produk dibuat dengan tingkat presisi tinggi, mulai dari warna, tekstur, hingga bentuk yang menyerupai produk asli.

Bahkan, replika tersebut dinilai lebih ideal untuk kebutuhan fotografi maupun promosi visual karena tampil lebih konsisten.