Dunia Hari Ini: 6 Orang Ditangkap Terkait Kebakaran Apartemen Hong Kong
Anda sedang membaca rangkuman informasi pilihan dari mancanegara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.
Dunia Hari Ini edisi Kamis, 4 Desember 2025, kita awali dari Hong Kong.
Enam orang ditangkap terkait kebakaran di Hong Kong
Kepolisian di Hong Kong menangkap enam orang atas dugaan menonaktifkan alarm kebakaran selama pekerjaan renovasi di kompleks apartemen yang terbakar hingga menewaskan setidaknya 159 orang, pekan lalu.
Selasa lalu, polisi mengatakan menangkap 15 orang dalam penyelidikan kasus kebakaran itu, sementara badan antikorupsi Hong Kong juga telah menangkap 12 orang dalam penyelidikan dugaan korupsi.
Polisi mengatakan korban termuda yang tewas dalam kebakaran tersebut adalah seorang bayi berusia 1 tahun, sementara yang tertua berusia 97 tahun.
Layanan darurat sudah menyelesaikan pencarian jenazah di dalam gedung ketujuh dari delapan gedung apartemen yang terbakar, dan sekitar 30 orang masih dinyatakan hilang.
Warga Gaza bisa menyeberang ke Mesir
Otoritas Israel mengumumkan perbatasan Rafah dari Gaza ke Mesir akan dibuka "dalam beberapa hari mendatang," tetapi hanya untuk warga Palestina yang ingin meninggalkan kawasan Gaza.
Badan Israel yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan layanan di Gaza, COGAT, mengumumkannya tapi tanpa ada rincian spesifik sehingga belum ada kejelasan.
