Dunia Hari Ini: 79 Penumpang Bus yang Diusir Dari Iran Tewas di Afghanistan

Kamis, 21 Agustus 2025 – 23:17 WIB
Dunia Hari Ini: 79 Penumpang Bus yang Diusir Dari Iran Tewas di Afghanistan

Dunia Hari Ini, edisi Kamis, 21 Agustus 2025 sudah merangkum laporan utama di sejumlah negara selama 24 jam terakhir.

Kita mulai dengan berita kecelakaan dii Afghanistan

Puluhan penumpang bus tewas di Afghanistan

Sebuah bus penuh sesak yang mengangkut warga Afghanistan yang diusir dari Iran mengalami kecelakaan dan menewaskan sedikitnya 79 orang, termasuk 17 anak-anak.

Ahmdullah Muttaqi, kepala departemen informasi pemerintah provinsi Herat, mengatakan bus penumpang tersebut terlibat kecelakaan dengan sebuah truk dan sepeda motor di jalan raya Herat-Kabul, sebelah barat Afghanistan.

Abdul Mateen Qaniee, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bus tersebut terbakar usai mengalami tabrakan.

Rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan api yang besar membakar bus, sementara sebuah truk pemadam kebakaran berusaha memadamkan api.

Gempa tujuh kali di Bekasi

Gempa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjadi sebanyak tujuh kali kemarin menjelang pukul 8 malam, dengan kekuatan 4,9SR yang kemudian dimutakhirkan menjadi 4,7SR.

BMKG mengatakan terdapat satu gempa utama dan enam gempa susulan.

Sebuah bus penumpang yang membawa migran yang dideortasi dari Iran bertabrakan dengan sebuah truk dan sebuah sepeda motor di Afghanistan barat

Sumber ABC Indonesia

TAGS   dunia hari ini  Iran  Afghanistan  ABC online 
